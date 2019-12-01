Michoacán: ¡Apatzingán arde y Fanny Arreola sonríe!; presume encuestas frente a balaceras, minas, dronazos, muertos y desplazados... y dice que va por la “continuidad"

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Octubre de 2026 a las 22:25:04

*Mientras Apatzingán acumula asesinatos, ataques armados, explosiones y desplazamiento forzado, la alcaldesa celebra su posición en un ranking de aprobación y confirma que buscará participar en el proceso interno de Morena para dar continuidad a su proyecto político. Septiembre dejó al municipio entre los más violentos de Michoacán, pero la pregunta sigue siendo qué resultados concretos puede presentar su gobierno frente a la crisis.

Apatzingán, Mich., a 12 de octubre de 2026.— Le quemaron el Ayuntamiento, la violencia golpea las calles, policías han sido víctimas de ataques mortales, los explosivos amenazan a las comunidades rurales y familias enteras han tenido que abandonar sus hogares. Sin embargo, en medio de este escenario, la presidenta municipal, Fanny Arreola Pichardo, tiene motivos para celebrar: una encuesta la coloca entre las alcaldesas mejor evaluadas de Michoacán y ya confirmó que buscará registrarse en el proceso interno de Morena para dar continuidad a su proyecto político.

La contradicción es inevitable. Mientras habitantes de Apatzingán enfrentan el miedo a las balaceras, la extorsión y los explosivos, la alcaldesa agradece los resultados de una medición de aprobación y habla de seguir recorriendo colonias, comunidades y Ferias de la Paz.

Pero las encuestas no desactivan minas, no impiden ejecuciones, no devuelven la tranquilidad a las familias desplazadas ni responden por sí solas a las preguntas de una ciudadanía que necesita saber qué está haciendo su gobierno para contener la violencia.

La pregunta de fondo es incómoda, pero necesaria: ¿qué resultados pretende prolongar Fanny Arreola cuando Apatzingán continúa enfrentando una crisis de seguridad que exige respuestas concretas?

Apatzingán, entre los muertos y las cifras de aprobación

Demoscopia Digital colocó a Fanny Arreola en el tercer lugar del ranking de aprobación de alcaldes de Michoacán correspondiente a septiembre de 2026, con 59.1%. La presidenta municipal agradeció públicamente el respaldo de quienes respondieron las llamadas de la casa encuestadora y utilizó esa evaluación como parte del contexto para hablar de sus aspiraciones políticas.

En entrevista con un medio local, la alcaldesa confirmó que participará en el proceso interno de Morena y expresó su intención de continuar con el proyecto que encabeza.

“Yo tengo muy claro cuál es el proyecto a que queremos seguir fortaleciendo, donde queremos estar y si la gente y la ciudadanía nos permite hacerlo con mucho gusto lo seguiremos haciendo”, declaró.

El posicionamiento le ofrece un argumento político favorable, pero no constituye una evaluación integral de los resultados de su administración. La aprobación ciudadana y el desempeño en seguridad son variables distintas, y una no demuestra automáticamente la otra.

Por eso, más allá del ranking, la exigencia es concreta: que la alcaldesa presente un balance verificable de homicidios, prevención del delito, protección a las víctimas, coordinación policial y atención a las comunidades afectadas.

Septiembre: homicidios, ataques armados y una violencia que no da tregua

Apatzingán atravesó septiembre bajo una sucesión de hechos violentos que colocaron nuevamente al municipio en el centro de la crisis de seguridad de Tierra Caliente.

Un recuento periodístico atribuyó 31 homicidios a ese mes y reportó 110 asesinatos acumulados de enero a septiembre, cifras que posicionan a Apatzingán como el mes más violento de Michoacan durante septiembre.

Entre los episodios reportados estuvo el asesinato de cuatro personas en el hotel Chula Vista, en el Centro de la ciudad. También se registraron ataques armados contra viviendas y establecimientos, además de homicidios en colonias urbanas y hechos violentos en zonas rurales.

La violencia tampoco desapareció con el cambio de mes. El 5 de octubre fue localizado un hombre maniatado y ejecutado junto a la carretera Apatzingán–Presa del Rosario. El 11 de octubre se reportó otro hombre herido por disparos en la colonia 18 de Marzo.

Detrás de cada cifra hay víctimas, familias y comunidades que necesitan respuestas. Por eso, el debate sobre la continuidad de la alcaldesa no puede limitarse a su posición en una encuesta: también debe incluir qué resultados puede acreditar su administración frente a una sucesión de ataques que altera la vida cotidiana del municipio.

Ayuntamiento incendiado y policías atacados: la seguridad bajo examen

La quema del edificio municipal constituye uno de los episodios que deben formar parte del balance político y de seguridad de Apatzingán; a ello se suman los ataques contra integrantes de las corporaciones de seguridad. Los policías que pierden la vida en cumplimiento de su deber dejan familias y compañeros afectados, además de exhibir los riesgos que enfrenta el personal encargado de proteger a la población.

La responsabilidad de contener estos fenómenos recae tambien en la alcaldesa. El Ayuntamiento tiene obligaciones en materia de prevención, policía municipal, coordinación institucional y atención a las necesidades de la población.

La exigencia de cuentas a Fanny Arreola, lleva a realizar varios cuestionamientos: ¿Cuántos ataques se han prevenido? ¿Qué medidas se han adoptado para proteger a los policías y los bienes públicos? ¿Cómo se coordina el municipio con las corporaciones estatales y federales? ¿Qué cambios concretos se han producido en las zonas más afectadas?

Son preguntas que merecen respuestas documentadas, no solamente anuncios de operativos.

Minas, drones y familias obligadas a abandonar sus hogares

La crisis de Apatzingán tiene una dimensión especialmente grave en las comunidades rurales, donde los explosivos improvisados y los dispositivos lanzados mediante drones se han convertido en una amenaza para habitantes y trabajadores.

En julio, autoridades federales informaron que desde noviembre de 2025 se habían detectado 625 artefactos explosivos improvisados en el contexto de las operaciones de seguridad en Tierra Caliente. La cifra corresponde a la región y no debe atribuirse íntegramente a Apatzingán.

Los registros regionales también documentaron durante 2026 muertes y lesiones vinculadas con explosivos. Estos artefactos no solamente pueden causar víctimas: también ponen en peligro el tránsito por caminos rurales, el acceso a parcelas y la posibilidad de que las familias permanezcan o regresen a sus comunidades.

A esta situación se suma el desplazamiento forzado. En mayo, la alcaldesa habló de un registro municipal de 14 familias, mientras que organizaciones civiles habían documentado a 600 personas afectadas. En junio, un reporte periodístico situó en alrededor de 668 las personas desplazadas de cinco comunidades, aunque las cifras proceden de cortes y metodologías distintos.

La discrepancia sigue siendo un asunto de interés público. ¿Cuántas personas han tenido que abandonar sus hogares? ¿Cuántas reciben asistencia? ¿Cuáles son las condiciones para regresar de manera segura? ¿Existe un registro actualizado que permita conocer la situación de cada comunidad?

No es un problema que pueda resolverse con una fotografía institucional ni con una jornada de servicios. Las familias desplazadas necesitan atención sostenida, información y condiciones verificables de seguridad.

La extorsión también pone a prueba al gobierno

La presión criminal sobre la economía constituye otro de los frentes que requieren atención. En Apatzingán y la región limonera se han denunciado cobros ilegales que afectan a productores, empacadores y otros participantes de la cadena agrícola.

En enero, un reporte de La Jornada recogió una estimación fiscal de más de 3,000 productores afectados por extorsiones en Apatzingán y Buenavista. En septiembre, el diputado Guillermo Valencia Reyes denunció que los cobros podían estar trasladándose a través de los empacadores, mediante cuotas por caja.

La persistencia de las denuncias plantea una pregunta central: ¿las estrategias de seguridad han conseguido reducir de manera efectiva la presión económica de las organizaciones criminales?

Las detenciones anunciadas por las autoridades son relevantes, pero no bastan para demostrar que la extorsión terminó. Los resultados deben reflejarse en investigaciones judicializadas, protección a denunciantes y condiciones que permitan trabajar sin amenazas.

Para los productores y comerciantes, la seguridad no es una cifra abstracta: significa poder abrir un negocio, cosechar, transportar mercancías y recibir ingresos sin tener que enfrentar cobros ilegales.

Las Ferias de la Paz no sustituyen los resultados

Fanny Arreola ha defendido su trabajo al señalar que continuará recorriendo las colonias, las localidades y las Ferias de la Paz, pero no se ha demostrado capaz de disminuir la violencia.

La evaluación de una administración debe considerar indicadores que puedan comprobarse: evolución de los delitos, atención a víctimas, protección de comunidades, reducción de la extorsión, respuesta a los desplazados y resultados de la coordinación con las autoridades responsables de la seguridad.

También debe considerar las obligaciones del gobierno municipal en materia de transparencia, servicios y cumplimiento institucional.

Sin embargo, parece que para el gobierno municipal una feria puede sustituir la protección de una comunidad amenazada por explosivos o resolver por sí sola el temor de una familia que ha tenido que abandonar su casa.

Fanny Arreola quiere continuidad; Apatzingán exige respuestas

Ante una alcaldesa que va a participar en los procesos internos de su partido en busca de un nuevo cargo público, los habitantes tienen derecho a cuestionar sus prioridades, pedir información y exigir explicaciones sobre los problemas que afectan al municipio.

Su posición en una encuesta es un dato político favorable, pero los homicidios, los ataques armados, los explosivos y el desplazamiento de cientos de personas cuentan otra realidad.

Fanny Arreola presume encuestas y busca dar continuidad a su proyecto político. La pregunta que permanece es si esa continuidad es la de los homicidios, las balaceras, los desplazamientos y el control del crimen sobre la vida de los apatzinguenses.