Homicidios dolosos a nivel nacional caen 52% en dos años de gobierno de Sheinbaum, destaca SESNSP

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Octubre de 2026 a las 08:40:22

Ciudad de México, a 13 de octubre 2026.- A dos años del inicio del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el promedio de homicidios dolosos en México disminuyó un 52 por ciento a nivel nacional.

Lo anterior lo informó Marcela Figueroa Franco, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), quien detalló que en septiembre de 2024 se registraban 86.9 asesinatos diarios y en el mismo mes de 2026 la cifra bajó a 42.2.

Además, durante su participación en la conferencia de prensa matutina desde Palacio Nacional, la funcionaria federal destacó que en septiembre de este año se registró el promedio diario de homicidios dolosos más bajo para ese mes desde 2015.

Por otra parte, la secretaria Figueroa Franco explicó que siete entidades federativas concentraron la mitad de los homicidios dolosos registrados en el país durante 2026: Baja California y Guanajuato, con 8.5% cada uno; Chihuahua, con 7.8%; Sinaloa, con 7.7%; Estado de México, con 6.4%; Guerrero, con 5.7%, y Morelos, con 5.2%.

Por otra parte, al desglosar los datos por estado, indicó que Baja California registró una reducción de 43% en el promedio diario de este delito entre septiembre de 2024 y septiembre de 2026, al pasar de 7.1 a 4.1.

Mientras que, en Guanajuato, el promedio diario pasó de 12.7 asesinatos en febrero de 2025 a 3.5 en septiembre de 2026, una disminución de 72% respecto al punto más alto de ese periodo.