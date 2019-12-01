Detienen a joven con 620 gramos de presuntos estupefacientes en Salamanca

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Octubre de 2026 a las 10:55:59

Salamanca, Guanajuato, a 13 de octubre 2026.- Un joven de 18 años, identificado como Miguel “N”, fue detenido por elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE) durante un patrullaje en la colonia Infonavit, en Salamanca, donde le fueron encontrados aproximadamente 620 gramos de una sustancia con características similares a la marihuana.

De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, la intervención se realizó mientras los elementos estatales efectuaban labores de vigilancia en dicha colonia, donde detectaron al joven y procedieron a su revisión.

Durante la actuación policial, los oficiales localizaron la presunta droga, cuya cantidad equivale a aproximadamente 620 gramos. Tras la intervención, tanto el detenido como la sustancia quedaron a disposición del Ministerio Público, instancia que se encargará de integrar las investigaciones y determinar su situación jurídica conforme a derecho.

Las autoridades estatales señalaron que estas acciones forman parte de los operativos para detectar y retirar de circulación sustancias ilícitas en los municipios de Guanajuato.

Asimismo, informaron que del 26 de septiembre de 2024 al 30 de septiembre de 2026 se han asegurado más de 3.14 millones de dosis o unidades de marihuana en la entidad.

Finalmente, las FSPE recordaron a la ciudadanía que puede realizar denuncias anónimas y confidenciales a través de la línea telefónica 089.

El detenido se presume inocente hasta que se determine su responsabilidad mediante una resolución judicial.