Michoacán: Cae mujer acusada de retener y abusar de dos adolescentes en Morelia; era amiga de la madre de las víctimas

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Octubre de 2026 a las 13:08:44

Morelia, Mich., a 13 de octubre de 2026.— Lo que comenzó como una visita al domicilio de una conocida de su madre habría terminado en una presunta agresión sexual y la privación de la libertad de dos adolescentes. Por estos hechos, una mujer identificada como Iris Erandi “N” fue detenida en Morelia, luego de que se girara una orden de aprehensión en su contra.

De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE), los hechos se remontan al 5 de diciembre de 2025, cuando las dos víctimas, de 15 y 16 años, acudieron a la vivienda de la ahora detenida, quien era amiga de su madre.

Durante la visita, la mujer presuntamente les ofreció bebidas. Poco después de consumirlas, ambos adolescentes comenzaron a experimentar taquicardia, según los datos recabados durante las indagatorias.

En ese momento, la señalada les habría propuesto permanecer en el inmueble para descansar. Sin embargo, de acuerdo con la investigación ministerial, habría aprovechado las circunstancias para cometer las presuntas agresiones sexuales y evitar que los menores abandonaran el domicilio.

Tras tener conocimiento de lo ocurrido, el Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada en Violencia Familiar y de Género, así como en Niñas, Niños y Adolescentes, inició las diligencias para esclarecer los hechos y determinar las posibles responsabilidades.

Los datos de prueba reunidos durante la investigación permitieron solicitar y obtener de un juez una orden de aprehensión contra Iris Erandi “N”, por su probable responsabilidad en los delitos de violación equiparada, abuso sexual y privación de la libertad.

La mujer fue detenida y será puesta a disposición de un juez de control, quien determinará su situación jurídica conforme avance el procedimiento penal.

Hasta el momento, la acusación se encuentra en etapa judicial y será la autoridad competente la que determine la responsabilidad penal de la imputada.