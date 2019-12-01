Explosión durante carga de gas LP deja un fallecido y un herido grave en el fracionamiento Bosques de Aragón en Nezahualcóyotl

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Julio de 2026 a las 21:35:22

Nezahualcóyotl, Estado de México, a 20 de julio de 2026.- Una explosión registrada la tarde de este lunes durante el llenado de un tanque de gas LP en una vivienda del fraccionamiento Bosques de Aragón, en el municipio de Nezahualcóyotl, dejó como saldo un trabajador fallecido y otra persona con lesiones de gravedad, además de una intensa movilización de los cuerpos de emergencia.

De acuerdo con los primeros reportes de la Policía Municipal y de la Coordinación General de Protección Civil del Estado de México, el incidente ocurrió en un domicilio ubicado en el cruce de la avenida Egipto y la calle Mozambique, donde una pipa abastecía un cilindro de 10 kilogramos.

Las primeras investigaciones indican que el estallido ocurrió mientras un empleado realizaba el llenado del tanque. La víctima mortal fue identificada como José Germán N, conductor de la unidad repartidora, quien quedó sin vida al interior del inmueble, junto al cilindro dañado.

En tanto, el propietario de la vivienda sufrió lesiones de gravedad y fue trasladado al Hospital Rubén Leñero, en la alcaldía Miguel Hidalgo, de la Ciudad de México, para recibir atención médica especializada.

Protección Civil informó que la pipa involucrada pertenece a la empresa Gas y Servicio S.A. de C.V., con número económico 469 y domicilio en la colonia La Presa, municipio de Tlalnepantla. Al arribar al lugar, alrededor de las 18:00 horas, las autoridades localizaron el vehículo con capacidad de 3 mil 500 litros, el cual tenía un nivel de llenado del cuatro por ciento.

Tras la explosión, personal de Protección Civil estatal, Protección Civil municipal, Bomberos, Rescate Municipal y elementos de Seguridad Pública de Nezahualcóyotl trabajaron de manera coordinada para controlar la situación y realizar las labores correspondientes.

Las autoridades señalaron que las investigaciones continuarán para determinar las causas precisas que originaron la explosión por acumulación de gas LP.