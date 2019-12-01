Explosión durante carga de gas LP deja un fallecido y un herido grave en el fracionamiento Bosques de Aragón en Nezahualcóyotl

Explosión durante carga de gas LP deja un fallecido y un herido grave en el fracionamiento Bosques de Aragón en Nezahualcóyotl
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Julio de 2026 a las 21:35:22
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Nezahualcóyotl, Estado de México, a 20 de julio de 2026.- Una explosión registrada la tarde de este lunes durante el llenado de un tanque de gas LP en una vivienda del fraccionamiento Bosques de Aragón, en el municipio de Nezahualcóyotl, dejó como saldo un trabajador fallecido y otra persona con lesiones de gravedad, además de una intensa movilización de los cuerpos de emergencia.

De acuerdo con los primeros reportes de la Policía Municipal y de la Coordinación General de Protección Civil del Estado de México, el incidente ocurrió en un domicilio ubicado en el cruce de la avenida Egipto y la calle Mozambique, donde una pipa abastecía un cilindro de 10 kilogramos.

Las primeras investigaciones indican que el estallido ocurrió mientras un empleado realizaba el llenado del tanque. La víctima mortal fue identificada como José Germán N, conductor de la unidad repartidora, quien quedó sin vida al interior del inmueble, junto al cilindro dañado.

En tanto, el propietario de la vivienda sufrió lesiones de gravedad y fue trasladado al Hospital Rubén Leñero, en la alcaldía Miguel Hidalgo, de la Ciudad de México, para recibir atención médica especializada.

Protección Civil informó que la pipa involucrada pertenece a la empresa Gas y Servicio S.A. de C.V., con número económico 469 y domicilio en la colonia La Presa, municipio de Tlalnepantla. Al arribar al lugar, alrededor de las 18:00 horas, las autoridades localizaron el vehículo con capacidad de 3 mil 500 litros, el cual tenía un nivel de llenado del cuatro por ciento.

Tras la explosión, personal de Protección Civil estatal, Protección Civil municipal, Bomberos, Rescate Municipal y elementos de Seguridad Pública de Nezahualcóyotl trabajaron de manera coordinada para controlar la situación y realizar las labores correspondientes.

Las autoridades señalaron que las investigaciones continuarán para determinar las causas precisas que originaron la explosión por acumulación de gas LP.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Hallan restos humanos embolsados junto a la autopista Orizaba–Ciudad Mendoza, en Veracruz
Colapsa barda de un colegio y deja tres menores fallecidos en Sinaloa
Detiene Policía Morelia a sujeto que portaba un machete en el Centro Histórico
Hallan a un hombre sin vida en un camino de Turicato, Michoacán
Más información de la categoria
Michoacán: A nombre de víctima de explosión de mina, regidora regresa a alcaldesa de Apatzingán “muletas de juguete” que le dieron como apoyo; Cabildo se niega a respaldar a sobrevivientes
¿Promoción personalizada con recursos públicos? Alcaldesa de Zacapu, Michoacán, usa oficinas de gobierno para regalar computadora rotulada con su nombre 
Desmantela Marina laboratorio clandestino en Arteaga, Michoacán 
EE.UU. acusa que presuntos espías rusos operan en México como diplomáticos
Comentarios