Fuertes lluvias y viento provocan múltiples emergencias en Celaya

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Julio de 2026 a las 21:17:36

Celaya, Guanajuato, 20 de julio de 2026.- Un saldo preliminar de daños materiales y ninguna persona lesionada dejaron las fuertes lluvias y rachas de viento que azotaron Celaya la noche de este lunes, lo que obligó a la movilización de cuerpos de emergencia para atender diversos reportes en diferentes puntos del municipio.

Las condiciones meteorológicas ocasionaron la caída de cables de energía eléctrica sobre la avenida Constituyentes, a la altura del Mercado de Abastos, por lo que la zona fue resguardada para prevenir accidentes entre automovilistas y peatones.

Minutos después, los servicios de emergencia acudieron a la avenida Irrigación, cerca del Colegio Oxford, donde un árbol cayó sobre la vialidad, dejando además interrupciones en el suministro de energía eléctrica para parte de ese sector.

Otro de los incidentes ocurrió en la avenida Central, en la colonia Laureles, donde un automóvil quedó atrapado en un tramo de la obra del tren de pasajeros debido a la acumulación de agua. De manera paralela, sobre el puente de Tamayo, en dirección a Salvatierra, se registró un choque por alcance atribuido a las condiciones del pavimento mojado.

En la zona de la Alameda también se reportaron árboles derribados, encharcamientos de consideración y cortes de energía eléctrica, mientras que en la colonia Los Olivos los fuertes vientos destruyeron una carpa instalada en un predio.

Vecinos de Rinconada San Miguel documentaron la caída de granizo durante la tormenta, fenómeno que sorprendió a los habitantes de ese sector.

Uno de los reportes que generó mayor preocupación ocurrió en la zona centro, donde un panel solar de aproximadamente 10 por 10 metros se desprendió de un inmueble ubicado en el cruce de las calles Insurgentes y Jiménez, quedando suspendido sobre cables de electricidad, situación que representó un riesgo y requirió la intervención inmediata de los cuerpos de auxilio.

Hasta el cierre de esta edición, el saldo preliminar se mantenía en daños materiales, sin personas lesionadas. Se espera que en las próximas horas las autoridades municipales emitan un informe oficial con el balance definitivo de las afectaciones provocadas por la tormenta.