La Federación Internacional de Fútbol investiga conducta de jugadores y cuerpo técnico de Argentina tras la final de la justa mundialista

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Julio de 2026 a las 17:29:22

Nueva York, Estados Unidos, 20 de julio de 2026.- La Federación Internacional de Fútbol abrió una investigación sobre las acciones de jugadores y miembros del cuerpo técnico de Argentina tras la final de la justa mundialista, en la que la Albiceleste cayó 1-0 frente a España, de acuerdo con información de Sky Sports.

La indagatoria se deriva de diversos incidentes ocurridos al término del encuentro. Entre ellos, la tarjeta roja que recibió Leandro Paredes tras un altercado con los españoles Eric García y Pablo Gavi, así como el intento de Nahuel Molina por interrumpir la celebración de Rodri durante los festejos del conjunto campeón.

Asimismo, medios internacionales reportaron que el integrante del cuerpo técnico argentino, Roberto Ayala, presuntamente intentó golpear al delantero español Dani Olmo, hecho que también forma parte de la investigación.

Otro de los aspectos que la Federación analiza es la actitud de la selección argentina durante la ceremonia de premiación, luego de que varios de sus integrantes dieran la espalda mientras España levantaba el trofeo de campeón del mundo.

España se impuso por marcador de 1-0 para conquistar su segundo título mundial de la historia. La edición de 2026 fue la primera Copa del Mundo disputada con un formato de 48 selecciones y un total de 104 partidos.