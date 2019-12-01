Balean a dos en la colonia Villas de San José de Zamora, Michoacán; resultaron heridos

Balean a dos en la colonia Villas de San José de Zamora, Michoacán; resultaron heridos
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Febrero de 2026 a las 18:09:57
Zamora, Michoacán, a 27 de febrero de 2026.- Con lesiones que ameritaron su traslado a un hospital, resultaron dos individuos quienes fueron atacados a balazos en calles de la colonia Villas de San José de esta ciudad.

Al respecto se informó que autoridades policiacas y servicios de emergencia fueron alertados de que en la referida colonia habían atacado a balazos a un par de personas.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal, así como guardias Civil y  Nacional, además de paramédicos de Protección Civil, estos últimos quienes auxiliaron a los dos heridos.

Hechos anteriores que ya son materia de investigación por parte de las autoridades correspondientes.

