Balean a dos en la colonia Villas de San José de Zamora, Michoacán; resultaron heridos

Zamora, Michoacán, a 27 de febrero de 2026.- Con lesiones que ameritaron su traslado a un hospital, resultaron dos individuos quienes fueron atacados a balazos en calles de la colonia Villas de San José de esta ciudad.
Al respecto se informó que autoridades policiacas y servicios de emergencia fueron alertados de que en la referida colonia habían atacado a balazos a un par de personas.
Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal, así como guardias Civil y Nacional, además de paramédicos de Protección Civil, estos últimos quienes auxiliaron a los dos heridos.
Hechos anteriores que ya son materia de investigación por parte de las autoridades correspondientes.