Aseguran arsenal en Parácuaro, Michoacán

Parácuaro, Michoacán, a 16 de julio 2026.- Como resultado de una acción operativa llevada a cabo por la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano, se logró el aseguramiento de armamento de alto poder, droga y equipo táctico en el municipio de Parácuaro.
Sobre el particular se informó que durante la acción, las fuerzas de seguridad decomisaron una ametralladora, cinco cargadores, 511 cartuchos útiles, un kilogramo de marihuana, equipo táctico y dos placas balísticas.
Material que presuntamente era utilizado por integrantes de un grupo delictivo que opera en la región de Tierra Caliente.
Todo lo asegurado fue puesto a disposición de las autoridades competentes, que integrarán la carpeta de investigación correspondiente para determinar su procedencia y posible relación con actividades criminales.
Hasta el momento no se ha informado sobre personas detenidas durante este aseguramiento.