Aprehenden en Arteaga, Michoacán a 2 hombres en posesión de armas y equipo táctico

Arteaga, Michoacán, a 16 de junio 2026.- Como resultado de un operativo conjunto realizado en el municipio de Arteaga, agentes de la Secretaría Seguridad Pública (SSP) y de la Defensa Nacional (Defensa), así como de la Guardia Nacional (GN), detuvieron a dos hombres que viajaban a bordo de un vehículo en posesión de cuatro armas de fuego, cartuchos útiles y equipo táctico.

Sobre el particular se informó que luego de atender un reporte de disparos en el basurero municipal, elementos de la Guardia Civil, el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional se trasladaron a la zona. Ahí ubicaron a dos hombres a bordo de un vehículo KIA quienes, al notar la presencia de las autoridades, aceleraron para huir y terminaron chocando contra una patrulla.

Tras inspeccionar la unidad, los agentes localizaron tres fusiles, una pistola, 326 cartuchos de diversos calibres y dos chalecos balísticos, por lo que los implicados y el material asegurado fueron puestos a disposición de la autoridad competente para llevar a cabo las diligencias de ley.

La SSP recuerda a la ciudadanía que la línea de emergencias 911 está disponible las 24 horas para reportar cualquier actividad ilícita o solicitar apoyo.