Policía de Uruapan "firme", no se ha reportado deserción: Secretario Municipal de Seguridad Pública

Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 7 de Noviembre de 2025 a las 16:05:22
Uruapan, Michoacán, a 7 de noviembre de 2025.- Los elementos de la policía municipal de Uruapan se encuentran firmes dentro de la corporación; no se han reportado deserciones, ni tampoco se ha solicitado alguna revisión a los agentes que la integran, apuntó Francisco Javier Nieto Osorio, secretario de Seguridad Pública de dicha demarcación.

En entrevista, el mando policial reconoció que tras el asesinato de Carlos Manzo Rodríguez, edil de Uruapan, entre los elementos existió desconcierto, pero no han desistido en su labor de seguridad.

Comentó que actualmente cuentan con 700 agentes, en los que se incluye al personal de tránsito municipal, del total el 80 por ciento están acreditados.

"Acaba de salir un personal de la academia y ya tenemos aparte gente, porque la orden del presidente era que los efectivos fueran más, y el próximo año vamos a mandar alrededor de 50 o 60 elementos a la academia", apuntó Nieto Osorio.

El Secretario de Seguridad Pública de Uruapan reconoció que hace falta un mayor número de policías para cubrir las demandas del municipio.

