Vinculan a proceso a tres policías de Uruapan por agredir a estudiante

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Noviembre de 2025 a las 08:21:36

Uruapan, Michoacán, 12 de noviembre del 2025.- Tres policías municipales de Uruapan, Michoacán, fueron vinculados a proceso por el delito de abuso de autoridad en contra de un estudiante, tras una agresión ocurrida el pasado 27 de abril del presente año.

Un juez de control determinó la resolución judicial en contra de los oficiales identificados como Joaquín Reymundo “N”, Francisco Javier “N” y Hugo Alberto “N”, quienes enfrentan medidas cautelares mientras continúa la investigación.

De acuerdo con la Fiscalía Regional de Uruapan, los hechos ocurrieron alrededor de las 23:10 horas, sobre la calle Ignacio López Pesqueira, en la colonia Ejército Mexicano, cuando los agentes interceptaron al joven que se encontraba a bordo de su vehículo.

Sin identificarse como policías ni informar el motivo de la detención, dos de ellos descendieron de la patrulla y comenzaron a golpearlo en el rostro y el cuerpo, mientras el tercero lo sujetaba.

Durante la agresión, uno de los uniformados le colocó un arma de fuego en la cabeza y lo amenazó de muerte, dejándolo con diversas lesiones.

Tras la denuncia presentada, el caso fue integrado en una carpeta de investigación que permitió reunir pruebas suficientes para judicializar el hecho.

En audiencia, el juez consideró sólidos los elementos presentados por la Fiscalía y vinculó a proceso a los tres oficiales.

Se otorgó un plazo de dos meses para la investigación complementaria y ordenando medidas cautelares para garantizar el cumplimiento del proceso.