Luto en el futbol local: localizan sin vida a joven entrenador reportado como desaparecido en Celaya

Celaya, Guanajuato, 10 de abril de 2026.- Lo que comenzó como una intensa búsqueda encabezada por familiares, amigos y la comunidad deportiva, concluyó de manera trágica con la confirmación del fallecimiento de un joven entrenador celayense que había sido reportado como desaparecido desde finales de marzo.

La víctima fue identificada como Óscar Borunda, de 27 años de edad, conocido entre sus allegados como “El Buru”, quien dejó de tener contacto con su familia tras ser visto por última vez en la colonia Los Naranjos. Su ausencia movilizó a decenas de personas que, durante días, difundieron su fotografía en redes sociales y solicitaron el apoyo de la ciudadanía para localizarlo.

Óscar era reconocido en el ámbito del futbol amateur por su labor como entrenador, donde destacaba por su compromiso con la formación de jóvenes, a quienes motivaba a mantenerse dentro del deporte. Su cercanía con jugadores y familias lo convirtió en una figura apreciada dentro de distintas ligas locales.

La confirmación de su muerte generó una ola de reacciones en redes sociales, donde equipos, jugadores y conocidos expresaron su pesar y recordaron su entrega dentro y fuera de la cancha. Mensajes de despedida, fotografías y anécdotas comenzaron a circular como muestra del impacto que tuvo en su comunidad.

Aunque de manera oficial no se han detallado las circunstancias del hallazgo, trascendió que el cuerpo habría sido localizado en una zona colindante entre los municipios de Villagrán y Santa Cruz de Juventino Rosas, información que hasta el momento no ha sido confirmada por las autoridades correspondientes.

Este hecho ocurre en un contexto de creciente preocupación entre deportistas de la región, luego de que en semanas recientes se han registrado otros casos violentos que han afectado a personas vinculadas con el futbol local, lo que ha encendido alertas entre ligas y promotores deportivos.

Hasta ahora, se espera que las autoridades estatales brinden información oficial que permita esclarecer lo ocurrido y determinar las circunstancias de este caso que hoy enluta a la comunidad celayense.