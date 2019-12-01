Localizan restos humanos en el predio "Barranca del Celio" de Jacona, Michoacán

Localizan restos humanos en el predio "Barranca del Celio" de Jacona, Michoacán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Abril de 2026 a las 21:37:43
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Jacona, Michoacán, a 10 de abril de 2026.- En un operativo de búsqueda de personas desaparecidas realizado en un predio cerril fueron localizados los cadáveres de un hombre y una mujer, así como un cráneo.

Por información recabada en el trabajo reportil se conoció que en el operativo participaron la Comisión de Búsqueda de Personas de Michoacán, Fiscalía General del Estado, Defensa, Guardia Nacional Municipal y madres buscadoras del colectivo DECOFEM.

Tras realizar trabajos en el predio "Barranca del Celio" ubicado en la brecha que se ubica a un costado de la empresa Driscoll's localizaron los restos humanos.

Respecto a estos se conoció que la mujer vestía chamarra negra, pants, portaba una cangurera rosa y una mochila, mientras el masculino llevaba pantalón de mezclilla marca Lacoste y camisa roja; en el lugar también se encontraron unos tenis azules, posiblemente relacionados.

Personal de la Fiscalía General del Estado realizó el levantamiento de los restos humanos y los trasladaron a las instalaciones del Servicio Médico Forense para la práctica de la necropsia de ley, esperando seas identificados.

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