Buscan a joven desaparecido en el río Balsas, en Guerrero

Buscan a joven desaparecido en el río Balsas, en Guerrero
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Abril de 2026 a las 21:35:09
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Tamacuas, Guerrero, 10 de abril de 2026.- Autoridades policiacas y cuerpos de emergencia buscan a un joven que fue arrastrado por la corriente del río Balsas, luego de que ingresara al agua junto con otra persona para intentar rescatar a una joven que se estaba ahogando.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron este viernes, cuando Luis Felipe C., en compañía de otro individuo, se introdujo al afluente con la intención de auxiliar a la joven.

Minutos después, la mujer y el otro hombre lograron salir del agua; sin embargo, Felipe fue arrastrado por la corriente y desapareció.

Tras lo ocurrido, se implementó un operativo de búsqueda en la zona, sin que hasta el momento se haya reportado su localización.

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