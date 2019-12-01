Vinculan a proceso a sujeto que presuntamente golpeó a su madre en Jacona, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Octubre de 2025 a las 12:00:44
Zamora, Michoacán, 3 de octubre del 2025.- Daniel “N”, quien es señalado de su posible relación en la Comisión del delito de lesiones en razón de parentesco, cometido en agravio de su madre, es vinculado a proceso.

Sobre el particular se informó que con base en las investigaciones, el pasado 15 de septiembre, Juventina A. arribó a su domicilio ubicado en la calle Fernando Montes de Oca, de la colonia Miguel Hidalgo, en el municipio de Jacona, donde sorprendió a su hijo, Daniel “N”.

Al cuestionarlo sobre su presencia en el lugar, éste presuntamente la agredió físicamente para después huir del inmueble.

La víctima presentó la denuncia correspondiente ante la Fiscalía Regional de Zamora, que reunió datos de prueba suficientes para solicitar orden de aprehensión en contra del investigado, la cual fue cumplimentada por agentes de la Policía de Investigación.

En audiencia, el Juez de Control valoró los datos de prueba expuestos por la Fiscalía y resolvió vincular a proceso a Daniel “N”, además de imponerle la medida cautelar de prisión preventiva justificada y fijar un plazo de dos meses para la investigación complementaria.

