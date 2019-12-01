Magnicharters suspende vuelos por dos semanas por problemas logísticos

Magnicharters suspende vuelos por dos semanas por problemas logísticos
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Abril de 2026 a las 12:40:07
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Ciudad de México, 12 de abril del 2026.- La aerolínea mexicana Magnicharters anunció la suspensión de todos sus vuelos programados durante las próximas dos semanas debido a problemas logísticos.

A través de un comunicado difundido en su página web y redes sociales, la compañía señaló que enfrenta esta situación “con la debida diligencia para solucionarla”, aunque no ofreció mayores detalles sobre el origen del problema.

Magnicharters, fundada en 1994 en Monterrey, es conocida como una de las principales aerolíneas turísticas del país, con más de 30 años de operación.

Su flota está integrada por 12 aeronaves Boeing 737, que cubren rutas desde la Ciudad de México y Monterrey hacia destinos como Puerto Vallarta, Huatulco, Puerto Escondido, Cancún, Riviera Maya y Mérida.

Hasta el momento, la empresa no ha informado cuándo se reanudarán las operaciones ni qué medidas tomarán para atender a los pasajeros afectados.

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