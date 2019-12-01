Salvatierra acumula jornada violenta con cuatro personas sin vida y una mujer gravemente herida

Salvatierra, Guanajuato, a 12 de abril de 2026.- Una serie de hechos violentos registrados a lo largo del sábado en distintos puntos del municipio dejó como saldo al menos cuatro personas sin vida y una mujer lesionada de gravedad, de acuerdo con reportes oficiales.

El primer suceso se reportó poco antes de las 9 de la mañana sobre la carretera Salvatierra–Yuriria, a la altura de la comunidad de Cupareo. En el lugar fueron localizados los cuerpos sin vida de dos personas: uno de ellos envuelto en bolsas plásticas y otro más dentro de un tambo, lo que generó la movilización de corporaciones de seguridad.

Horas más tarde, en la colonia Viveros, autoridades confirmaron el hallazgo del cuerpo de un menor de edad en un canal de riego. La víctima, identificada por la Fiscalía con las iniciales J.A.R.H., presentaba impactos producidos por arma de fuego.

Ya por la noche, alrededor de las 19:10 horas, se registró otro ataque en la comunidad de Maravatío del Encinal, sobre la calle Morelos, donde un hombre fue privado de la vida. El fallecido fue identificado como Rosendo “N”.

Finalmente, cerca de las 23:40 horas, se reportó una agresión armada contra una mujer en la comunidad de San Nicolás de los Agustinos. La víctima resultó con heridas de gravedad, por lo que fue trasladada de emergencia a un hospital para recibir atención médica.

En todos los casos, elementos de la Policía Municipal acudieron como primeros respondientes y procedieron a acordonar las zonas, mientras que peritos de la Fiscalía General del Estado realizaron el levantamiento de indicios e iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos.