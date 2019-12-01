Fallece Henry, el menor que resultó con quemaduras en una tienda 3B el día que fue abatido "El Mencho"

Chalco, Estado de México, a 12 de abril de 2026.- Luego de permanecer más de un mes hospitalizado por severas lesiones, un niño de apenas dos años perdió la vida este domingo por la tarde, tras no lograr recuperarse de las quemaduras que sufrió durante un ataque ocurrido en el Estado de México tras ser abatido Rubén Oseguera Cervantes, alias "El Mencho".

El menor, identificado como Henry, falleció alrededor de las 14:00 horas en el Instituto Nacional de Rehabilitación, donde era atendido desde el pasado 22 de febrero. De acuerdo con los reportes médicos, presentaba quemaduras en el 80 por ciento de su cuerpo, además de afectaciones en las vías respiratorias derivadas de la exposición directa al fuego, lo que obligó a que fuera sedado e intubado desde su ingreso.

Los hechos que derivaron en su hospitalización ocurrieron en una tienda de conveniencia 3B en Valle de Chalco, donde un grupo de sujetos encapuchados perpetró un ataque incendiario utilizando una bomba molotov. Durante la agresión, el menor y su padre, Carlos, resultaron gravemente heridos; las investigaciones señalan que el niño incluso habría sido rociado con thinner antes de que se iniciara el fuego.

Hasta la noche de este domingo, el cuerpo del menor permanecía en el hospital en espera de la intervención de peritos de la Fiscalía capitalina, quienes realizarán las diligencias correspondientes y trasladarán los restos a la Agencia del Ministerio Público. Las autoridades continúan con las indagatorias para esclarecer el caso y dar con los responsables del ataque, en el que estarían implicadas al menos cuatro personas.