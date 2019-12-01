Fallece Henry, el menor que resultó con quemaduras en una tienda 3B el día que fue abatido "El Mencho"

Fallece Henry, el menor que resultó con quemaduras en una tienda 3B el día que fue abatido "El Mencho"
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Abril de 2026 a las 22:43:46
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Chalco, Estado de México, a 12 de abril de 2026.- Luego de permanecer más de un mes hospitalizado por severas lesiones, un niño de apenas dos años perdió la vida este domingo por la tarde, tras no lograr recuperarse de las quemaduras que sufrió durante un ataque ocurrido en el Estado de México tras ser abatido Rubén Oseguera Cervantes, alias "El Mencho".

El menor, identificado como Henry, falleció alrededor de las 14:00 horas en el Instituto Nacional de Rehabilitación, donde era atendido desde el pasado 22 de febrero. De acuerdo con los reportes médicos, presentaba quemaduras en el 80 por ciento de su cuerpo, además de afectaciones en las vías respiratorias derivadas de la exposición directa al fuego, lo que obligó a que fuera sedado e intubado desde su ingreso.

Los hechos que derivaron en su hospitalización ocurrieron en una tienda de conveniencia 3B en Valle de Chalco, donde un grupo de sujetos encapuchados perpetró un ataque incendiario utilizando una bomba molotov. Durante la agresión, el menor y su padre, Carlos, resultaron gravemente heridos; las investigaciones señalan que el niño incluso habría sido rociado con thinner antes de que se iniciara el fuego.

Hasta la noche de este domingo, el cuerpo del menor permanecía en el hospital en espera de la intervención de peritos de la Fiscalía capitalina, quienes realizarán las diligencias correspondientes y trasladarán los restos a la Agencia del Ministerio Público. Las autoridades continúan con las indagatorias para esclarecer el caso y dar con los responsables del ataque, en el que estarían implicadas al menos cuatro personas.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Reportan la privación de la libertad del director del Hospital IMSS Bienestar en Taxco, Guerrero; es padre del alcalde del municipio
Fallece Henry, el menor que resultó con quemaduras en una tienda 3B el día que fue abatido "El Mencho"
Dictan auto de formal prisión contra joven que atropelló a varias personas afuera de hospital del IMSS en Tecámac, Estado de México
Salvatierra acumula jornada violenta con cuatro personas sin vida y una mujer gravemente herida
Más información de la categoria
El exgobernador prófugo y su hermano piloto: Carlos García Conejo, vuelos, minería y patrimonio millonario bajo la lupa de la Fiscalía, en caso contra Silvano Aureoles
Son 29 heridos tras volcadura de autobús de pasajeros en autopista de Occidente; CRUM coordina atención a víctimas
Magnicharters suspende vuelos por dos semanas por problemas logísticos
Plantea Bedolla penas más severas para adolescentes por delitos graves
Comentarios