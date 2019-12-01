Son 29 heridos tras volcadura de autobús de pasajeros en autopista de Occidente; CRUM coordina atención a víctimas

Morelia, Michoacán, 13 de abril del 2026.- El 12 Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM), de la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM), en coordinación con diversas corporaciones de auxilio, atendieron de manera oportuna a las y los pasajeros de un autobús que impactó contra la estructura de un puente en el Km 250 en la Autopista de Occidente, a la altura del municipio de Copándaro.

Sobre el particular se informó que en el sitio, paramédicos del CRUM valoraron a los pasajeros, brindando atención médica a personas que presentaban contusiones diversas y, de manera particular, a algunos usuarios con picaduras de abejas tras el percance.

Gracias a la intervención del cuerpo de Bomberos, se realizaron maniobras de extracción para liberar a un menor de edad que se encontraba prensado dentro de la unidad de pasajeros. Tras su rescate, el menor y el resto de los lesionados que requerían atención especializada se trasladaron a un hospital privado en la ciudad de Morelia.

Otras 29 personas con lesiones menores que no ponen en riesgo su integridad, decidieron permanecer en el sitio a la espera de una unidad de relevo para continuar hacia su destino. Se exhorta a la población a extremar precauciones al conducir por las vías carreteras y a reportar cualquier emergencia a través del número 911.