Son 29 heridos tras volcadura de autobús de pasajeros en autopista de Occidente; CRUM coordina atención a víctimas

Son 29 heridos tras volcadura de autobús de pasajeros en autopista de Occidente; CRUM coordina atención a víctimas
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Abril de 2026 a las 12:54:34
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Morelia, Michoacán, 13 de abril del 2026.- El 12 Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM), de la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM), en coordinación con diversas corporaciones de auxilio, atendieron de manera oportuna a las y los pasajeros de un autobús que impactó contra la estructura de un puente en el Km 250 en la Autopista de Occidente, a la altura del municipio de Copándaro.

Sobre el particular se informó que en el sitio, paramédicos del CRUM valoraron a los pasajeros, brindando atención médica a personas que presentaban contusiones diversas y, de manera particular, a algunos usuarios con picaduras de abejas tras el percance.

Gracias a la intervención del cuerpo de Bomberos, se realizaron maniobras de extracción para liberar a un menor de edad que se encontraba prensado dentro de la unidad de pasajeros. Tras su rescate, el menor y el resto de los lesionados que requerían atención especializada se trasladaron a un hospital privado en la ciudad de Morelia.

Otras 29 personas con lesiones menores que no ponen en riesgo su integridad, decidieron permanecer en el sitio a la espera de una unidad de relevo para continuar hacia su destino. Se exhorta a la población a extremar precauciones al conducir por las vías carreteras y a reportar cualquier emergencia a través del número 911.

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