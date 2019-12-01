Reportan la privación de la libertad del director del Hospital IMSS Bienestar en Taxco, Guerrero; es padre del alcalde del municipio

Taxco, Guerrero, a 12 de abril de 2026.- La desaparición del director del Hospital IMSS-Bienestar “Adolfo Prieto” en Taxco ha encendido la movilización de autoridades estatales, luego de que se reportara que fue privado de la libertad por un grupo armado en ese municipio de Guerrero.

Se trata de Juan Andrés Vega Arredondo, quien además es padre del alcalde morenista de Taxco, Juan Andrés Vega Carranza. De acuerdo con los primeros reportes, el funcionario habría sido visto por última vez la mañana del sábado, alrededor de las 8:00 horas, momento a partir del cual se desconoce su paradero.

Ante estos hechos, la Fiscalía General del Estado de Guerrero informó que abrió una carpeta de investigación por el delito de desaparición cometida por particulares. Asimismo, indicó que se activaron de inmediato los protocolos de búsqueda, con operativos tanto en campo como en gabinete, en coordinación con autoridades de los tres niveles de gobierno.

La dependencia estatal aseguró que mantendrá las labores para localizar al funcionario y esclarecer lo ocurrido, reiterando su compromiso con la búsqueda de personas desaparecidas. Hasta el momento, no se han dado a conocer mayores detalles sobre las circunstancias en las que ocurrió la privación de la libertad.