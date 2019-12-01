Dictan auto de formal prisión contra joven que atropelló a varias personas afuera de hospital del IMSS en Tecámac, Estado de México

Ecatepec, Estado de México, a 12 de abril de 2026.- La situación legal de Kevin “N”, el joven involucrado en el atropellamiento de 13 integrantes de una familia en el Estado de México, dio un giro tras la más reciente audiencia judicial, en la que se modificó la clasificación de los delitos que enfrenta.

De acuerdo con información del Poder Judicial estatal, una jueza adscrita al penal de Chiconautla determinó reclasificar los cargos inicialmente considerados como dolosos a culposos. En ese sentido, dictó auto de formal prisión contra el imputado, de 21 años, por su probable responsabilidad en el delito de homicidio culposo en perjuicio de cinco personas, cuatro de las cuales perdieron la vida tras el incidente.

Asimismo, la autoridad judicial resolvió vincularlo a proceso por lesiones culposas en agravio de nueve víctimas más, además de imputarle el delito de daño en los bienes, también bajo la modalidad culposa, por las afectaciones ocasionadas al patrimonio de uno de los afectados. Como medida cautelar, se le impuso prisión preventiva justificada.

Los hechos ocurrieron la madrugada del lunes sobre la carretera federal México-Pachuca, en el municipio de Tecámac, a la altura del Hospital Regional de Zona del IMSS, donde el joven habría impactado otro vehículo y posteriormente arrollado a varias personas. La jueza estableció un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.