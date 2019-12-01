Plantea Bedolla penas más severas para adolescentes por delitos graves

Morelia, Michoacán, 12 de abril de 2026.- El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla anunció que presentará esta semana una iniciativa para modificar la legislación federal, con el firme objetivo de endurecer las penas aplicables a adolescentes que participen en la comisión de delitos graves ejecutados con extrema violencia.

El mandatario estatal detalló que esta propuesta radica en que los menores de edad que incurran en ilícitos perpetrados con alevosía, planeación y ventaja, reciban un tratamiento legal que permita juzgarlos como adultos, dada la naturaleza del impacto social y la gravedad de sus actos.

Ramírez Bedolla explicó que esta postura no es un esfuerzo aislado del Ejecutivo, sino que se construye bajo un esquema de coordinación integral con el Poder Judicial del Estado, la Fiscalía General del Estado, la Secretaría de Educación y el Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA).

El gobernador señaló que las organizaciones criminales se aprovechan sistemáticamente de la actual flexibilidad del marco jurídico. Al existir penas mínimas para los adolescentes, los grupos delictivos los utilizan como un recurso estratégico para el reclutamiento y la ejecución de actividades de alto impacto.

Con esta reforma, el Gobierno de Michoacán busca cerrar el paso a la explotación de adolescentes por parte de la delincuencia organizada y garantizar que la justicia sea proporcional al daño causado a la sociedad, priorizando en todo momento la paz y la seguridad pública.