Vinculan a proceso a sujeto que amenazó y golpeó a su madre en Uruapan, Michoacán 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Marzo de 2026 a las 13:08:26

Uruapan, Michoacán, 23 de marzo de 2026.-Un Juez de Control determinó vinculación a proceso en contra de César Fernando “N”, quienes señalado de su posible responsabilidad en la comisión del delito de violencia familiar, cometido en agravio de su madre, en este municipio.

Sobre el particular se informó que con base en los datos de prueba, desde junio de 2022 el imputado ejercía violencia física, verbal y psicológica en contra de la víctima, con quien habitaba en un domicilio ubicado en la colonia Lindavista.

La investigación establece que el pasado 18 de marzo de 2026, la víctima arribó a su domicilio, donde fue interceptada por el imputado, quien le exigió que le prestara su teléfono celular.

Ante la negativa, el investigado la amenazó de muerte y posteriormente la agredió físicamente, jalándola del cabello y arrojándola al suelo.

Tras la agresión, la víctima fue auxiliada por elementos de la Policía Municipal de Uruapan, quienes realizaron la detención en flagrancia del imputado, mismo que fue puesto a disposición del Ministerio Público.

En audiencia, el órgano jurisdiccional calificó de legal la detención y resolvió vincularlo a proceso al considerar que existen datos de prueba suficientes sobre su posible participación en el delito. Asimismo, le fue impuesta la medida cautelar de prisión preventiva justificada y se estableció un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.