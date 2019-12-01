Por el presunto doble homicidio de mujeres en Morelia, vinculan a proceso a cuatro personas

Morelia, Michoacán, 23 de marzo del 2026.- Un Juez de Control determinó vinculación a proceso en contra de María del Carmen “N”, Saúl “N”, Jonathan Elías “N” y Cuautli “N”, por su probable responsabilidad en el homicidio calificado de dos mujeres, ocurrido en esta ciudad. Como medida cautelar, el órgano jurisdiccional les impuso prisión preventiva oficiosa.

Sobre el particular se informó que con base en los datos de prueba expuestos por el Ministerio Público, los hechos se registraron la madrugada del 28 de julio de 2025, cuando las víctimas, Cecilia Yunuen C. y Alondra Socorro C., se encontraban al interior de un domicilio ubicado en la calle Benamejí El Higueral, en el fraccionamiento Campo Nubes.

En ese lugar, presuntamente María del Carmen “N” y Saúl “N” privaron de la vida a Alondra Socorro C. mediante asfixia; mientras que, de forma simultánea, Jonathan Elías “N” y Cuautli “N” habrían participado en el homicidio de Cecilia Yunuen C., quien también fue asfixiada.

Tras perpetrar el crimen, los imputados trasladaron los cuerpos a un inmueble localizado en la calle Arboledas, en la colonia Loma Bonita, donde los sepultaron. Posteriormente, regresaron al sitio para cubrirlos con cemento, con la finalidad de ocultar los hechos.

Los restos de ambas víctimas fueron localizados el 11 de septiembre de 2025, lo que derivó en la apertura de una investigación a cargo de la Fiscalía Especializada en Feminicidios. A partir de diligencias ministeriales y periciales, se logró establecer la posible participación de los imputados, quienes fueron detenidos o presentados ante la autoridad judicial.

Con base en los elementos aportados, el Juez de Control resolvió vincularlos a proceso, imponer la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y fijar plazos de cuatro y dos meses para el cierre de la investigación complementaria.