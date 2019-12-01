Vinculan a proceso a seis presuntos responsables del homicidio de un hombre en Zamora

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Marzo de 2026 a las 14:43:17

Zamora, Michoacán, 9 de marzo del 2026.- Un Juez de Control determinó vinculación a proceso en contra de seis personas presuntamente relacionadas en el delito de homicidio calificado, cometido en agravio de Gilberto J., en el municipio de Zamora.

Sobre el particular se informó que las personas imputadas fueron identificadas como Dulce María “N”, La Morena; Víctor Javier “N”, El Chenguas; María Teresa “N”, La Mayte; Gloria Alejandra “N”; Kenia Guadalupe “N” y Carlos Daniel “N”, El Boiter.

Fue con base en los datos de prueba recabados por la Fiscalía Regional de Zamora, el pasado 31 de enero, la víctima acudió a un domicilio ubicado en la calle Toma de Tixtla, en la colonia Miguel Hidalgo, donde presuntamente fue privada de la libertad por las y los ahora imputados.

Posteriormente fue trasladada a otro inmueble localizado en la calle Hacienda de Corralejo, en el andador del mismo nombre.

Las investigaciones establecen que en ese segundo punto Gilberto J. fue privado de la vida, y posteriormente su cuerpo fue trasladado al paraje conocido como camino a Los Espinos, en Santa Cruz de Zamora, donde fue arrojado al Río Duero. El cadáver fue localizado el 1 de febrero del presente año.

Derivado de los actos de investigación, el Ministerio Público reunió datos de prueba que permitieron solicitar y obtener las órdenes de aprehensión correspondientes, las cuales fueron cumplimentadas por personal de la institución.

En audiencia inicial, el Juez de Control resolvió vincular a proceso a las seis personas imputadas, además de imponerles la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y fijar un plazo de un mes para el cierre de la investigación complementaria.