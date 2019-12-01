Aseguran cerca de 220 kilos de estupefacientes en Puerto de Veracruz

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Marzo de 2026 a las 14:49:26
Veracruz, Veracruz, a 9 de marzo 2026.- Personal de la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar) decomisó casi 220 kilogramos de estupefacientes en el puerto de Veracruz.

De acuerdo con información oficial, la droga fue localizada oculta en dos contenedores de que transportaban piedra laja, dentro del recinto portuario.

Por otra parte, señalaron que el clorhidrato de metanfetamina y la cocaína asegurada tiene un valor en el mercado negro de más de 29 millones de pesos.

De acuerdo con un reporte oficial de la Semar, los elementos de la naval y de la Aduana Marítima de Veracruz ubicaron la droga oculta, por lo que se dio aviso a la Fiscalía General de la República (FGR).

En el interior de los contenedores encontraron aproximadamente 185 paquetes de una sustancia que dio positivo a clorhidrato de metanfetamina, con un peso aproximado de 184.76 kilogramos.

Así como 35 paquetes, con un peso aproximado de 34.81 kilogramos de clorhidrato de cocaína.

