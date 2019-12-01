Vinculan a proceso a presuntos homicidas de dos hombres en Zamora, Michoacán

Zamora, Michoacán, 12 de noviembre del 2025.- Un Juez de Control determinó vinculación a proceso en contra de Cristian Antonio “N” y Francisco Fernando “N”, por su posible participación en el delito de homicidio calificado, cometido en agravio de José Trinidad C. y Luis Ángel S., ocurrido en esta ciudad de Zamora.

Sobre el particular se informó que con base en los autos contenidos en la Carpeta de Investigación, el 17 de febrero del presente año, las víctimas se encontraban sobre la Avenida El Vergel, de la colonia Revolución, en el municipio de Zamora, cuando pasó una motocicleta la cual era conducida por Cristian Antonio “N”, quien iba acompañado por Francisco Fernando “N”.

Al detener la marcha, el segundo de los citados sacó un arma de fuego y disparó en repetidas ocasiones contra las víctimas, provocándoles lesiones que les ocasionaron la muerte en el lugar.

Derivado de las investigaciones realizadas por la Fiscalía Regional de Zamora, se logró establecer la posible participación de los investigados en los hechos, por lo que el Ministerio Público solicitó la correspondiente orden de aprehensión, misma que fue obsequiada y cumplimentada conforme a derecho.

En audiencia, el Juez de Control valoró los datos de prueba aportados por la Fiscalía y resolvió vincular a proceso a los imputados, además de imponer la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y conceder un plazo de un mes para el cierre de la investigación complementaria.