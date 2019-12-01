Motociclista muere tras choque contra automóvil en avenida Madero Poniente, en Morelia, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Abril de 2026 a las 23:54:09

Morelia, Mich., a 10 de abril de 2026.— Un motociclista perdió la vida la noche de este viernes tras verse involucrado en un aparatoso accidente vial con un automóvil sobre la avenida Madero Poniente, a la altura de la colonia Tiníjaro, en la capital michoacana.

De acuerdo con los primeros reportes, el percance ocurrió cuando automovilistas que transitaban por la zona alertaron al número de emergencias 911 sobre un fuerte impacto entre un vehículo y una motocicleta, señalando que al menos una persona se encontraba gravemente lesionada sobre la cinta asfáltica.

Paramédicos acudieron rápidamente al lugar; sin embargo, al revisar al conductor de la motocicleta confirmaron que ya no presentaba signos vitales, por lo que el sitio fue resguardado de inmediato.

Elementos de la Policía de Morelia acordonaron el área para permitir las labores de los peritos y agentes de investigación, quienes iniciaron las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias del accidente.

Posteriormente, personal de la Unidad de Atención Inmediata de la Fiscalía General del Estado realizó el levantamiento del cuerpo y lo trasladó al Servicio Médico Forense (Semefo), donde permanece en calidad de desconocido.

Hasta el momento no se ha informado oficialmente si el conductor del automóvil involucrado fue asegurado en el lugar o si abandonó la escena tras el impacto.

Se espera que en las próximas horas el fallecido pueda ser identificado por sus familiares, mientras las autoridades continúan con las investigaciones para determinar responsabilidades.