Vinculan a proceso a presunto violador de una estudiante en Uruapan, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Abril de 2026 a las 14:54:40

Uruapan, Michoacán, 12 de abril del 2026.- Un Juez de Control determinó vinculación a proceso en contra de Juan Carlos “N”, presunto responsable de violación en agravio de una estudiante en el municipio de Uruapan, Michoacán.

Sobre el particular se informó que con base en las investigaciones, se sabe que el 29 de julio de 2023, la víctima de 16 años, salía de su escuela cuando fue interceptada por dos hombres que la subieron a un vehículo y la trasladaron hasta un sitio despoblado. Una vez ahí, Juan Carlos “N” la atacó sexualmente.

El hecho fue denunciado ante este Centro de Justicia, donde se iniciaron las investigaciones que permitieron presentar al presunto responsable ante el Juez de Control.

En audiencia, el órgano jurisdiccional resolvió vincularlo a proceso; le impuso prisión preventiva oficiosa y fijó un plazo de un mes para el cierre de las investigaciones.