Vinculan a proceso a presunto violador de una estudiante en Uruapan, Michoacán

Vinculan a proceso a presunto violador de una estudiante en Uruapan, Michoacán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Abril de 2026 a las 14:54:40
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Uruapan, Michoacán, 12 de abril del 2026.- Un Juez de Control determinó vinculación a proceso en contra de Juan Carlos “N”, presunto responsable de violación en agravio de una estudiante en el municipio de Uruapan, Michoacán.

Sobre el particular se informó que con base en las investigaciones, se sabe que el 29 de julio de 2023, la víctima de 16 años, salía de su escuela cuando fue interceptada por dos hombres que la subieron a un vehículo y la trasladaron hasta un sitio despoblado. Una vez ahí, Juan Carlos “N” la atacó sexualmente. 

El hecho fue denunciado ante este Centro de Justicia, donde se iniciaron las investigaciones que permitieron presentar al presunto responsable ante el Juez de Control. 

En audiencia, el órgano jurisdiccional resolvió vincularlo a proceso; le impuso prisión preventiva oficiosa y fijó un plazo de un mes para el cierre de las investigaciones.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Presunto responsable de violación y violencia familiar en agravio de sus hijastros, es aprehendido por la FGE de Michoacán
Autobús del grupo musical Conjunto Primavera se queda sin frenos y deja a varias personas lesionadas y daños materiales en Valle de Bravo
Vinculan a proceso a presunto violador de una estudiante en Uruapan, Michoacán
Sobrevive al desbarrancar en Santa Bárbara La Cueva en San Juan del Río, Querétaro
Más información de la categoria
Son 29 heridos tras volcadura de autobús de pasajeros en autopista de Occidente; CRUM coordina atención a víctimas
Magnicharters suspende vuelos por dos semanas por problemas logísticos
Voladura de autobús de pasajeros deja al menos 10 heridos en la Autopista de Occidente
Irán asegura control total del estrecho de Ormuz y lanza advertencia tras anuncio de EE.UU.
Comentarios