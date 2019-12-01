Voladura de autobús de pasajeros deja al menos 10 heridos en la Autopista de Occidente

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Abril de 2026 a las 11:32:50

Copándaro, Michoacán, 12 de abril del 2026.- Al menos una decena de personas lesionada fue el saldo que dejó el choque entre un camión de pasajeros y un tráiler, hechos registrados en la autopista México-Guadalajara (Occidente).

Al respecto se informó que autoridades policiacas y servicios de emergencia fueron alertados de que a la altura del kilómetro 250, de la referida carretera en esta municipalidad, se había registrado un accidente automovilístico.

Al sitio se trasladaron elementos de la Guardia Nacional así como paramédicos de Ambumed, estos últimos quienes auxiliaron a los lesionados los que fueron llevados a hospitales de la ciudad de Morelia.

Entre tanto personal de la GN se hizo cargo de lo concerniente al hecho vial.