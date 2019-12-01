Autobús del grupo musical Conjunto Primavera se queda sin frenos y deja a varias personas lesionadas y daños materiales en Valle de Bravo

Valle de Bravo, Ciudad de México, a 12 de abril de 2026.- Un accidente vehicular ocurrido la mañana de este domingo en Valle de Bravo encendió las alertas de los servicios de emergencia del Estado de México, luego de que un autobús vinculado al grupo musical Conjunto Primavera perdiera el control y provocara un choque múltiple que dejó varias personas lesionadas y daños materiales.

El percance se registró poco después de las 9:00 horas en el Barrio de Guadalupe, cuando la unidad, un autobús de la marca Dina con 12 personas a bordo, presentó una falla en el sistema de frenos mientras descendía por una pendiente, lo que impidió al conductor detener la marcha.

Sin control, el vehículo impactó al menos siete automóviles que se encontraban sobre la vialidad y ocasionó daños en tres viviendas, dos de ellas con afectaciones de consideración.

La magnitud del incidente movilizó a elementos de Protección Civil, bomberos y Policía Estatal, quienes acudieron de inmediato para atender a los lesionados, acordonar la zona y prevenir riesgos adicionales.

Autoridades municipales confirmaron que la causa del accidente fue una falla mecánica en el sistema de frenos. La alcaldesa Michelle Núñez informó que no hubo víctimas mortales y que las personas heridas, en su mayoría adultos mayores, fueron trasladadas a hospitales de la región para su valoración médica.

Asimismo, destacó la pronta respuesta de los cuerpos de emergencia, lo que permitió atender la situación de manera oportuna. También subrayó que este tipo de incidentes no se había registrado en la localidad en los últimos tres años.

En cuanto a los daños materiales, el gobierno municipal anunció que, a través de la Dirección de Obras Públicas, se brindará apoyo para la reparación de las viviendas afectadas, además de asistencia económica para las familias perjudicadas. En paralelo, la Fiscalía ya realiza las investigaciones correspondientes para determinar responsabilidades.