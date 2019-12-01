Presunto responsable de violación y violencia familiar en agravio de sus hijastros, es aprehendido por la FGE de Michoacán

Presunto responsable de violación y violencia familiar en agravio de sus hijastros, es aprehendido por la FGE de Michoacán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Abril de 2026 a las 16:02:20
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Uruapan, Michoacán, a 12 de abril de 2026.- Un hombre que es señalado de ser el presunto responsable de la comisión de los delitos de violación equiparada agravada y violencia familiar, cometidos en agravio de sus hijastros de 3, 5 y 6 años, fue aprehendido por la FGE.

Sobre el particular se informó que con base en los datos de prueba recabados durante la investigación, Saúl “N” habría ejercido violencia psicológica, física y verbal en contra del hijo y las hijas de su pareja entre los años 2020 y 2021. Asimismo, agredía sexualmente a una de las niñas, de 5 años de edad. 

Las investigaciones también establecen que los menores eran amenazados con objetos punzocortantes para evitar que hablaran de los hechos, además de mantenerlos en condiciones inadecuadas y con signos de desnutrición.

Tras tener conocimiento de lo ocurrido, la abuela de las víctimas presentó la denuncia correspondiente ante el CJIM, lo que permitió iniciar las actuaciones que derivaron en la obtención de la orden de aprehensión, misma que fue cumplimentada por personal de la institución.

El detenido fue puesto a disposición del Juez de Control, quien en próximas horas habrá de resolver su situación jurídica.

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