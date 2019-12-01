Sobrevive al desbarrancar en Santa Bárbara La Cueva en San Juan del Río, Querétaro

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Abril de 2026 a las 14:14:01

San Juan del Río, Querétaro, 12 de abril del 2026.- El conductor de una camioneta, resultó con heridas graves, luego de protagonizar un aparatoso accidente, tras caer de un puente vehicular, ubicado en el macrolibramiento Apaseo - Palmillas.

Fue sobre el kilómetro siete, a la altura de Santa Bárbara la Cueva, en el municipio de San Juan del Río, en donde el vehículo perdió el control y chocó contra un puente vehicular, cayendo posteriormente de 200 metros de altura, aproximadamente.

A la zona, se solicitó el apoyo de los servicios de emergencias, quienes altura llegar, realizaron el rescate del conductor y único ocupante, para posteriormente trasladarlo a un hospital, para continuar con la atención.

La zona fue abanderada, por elementos de la Guardia Nacional, quienes acudieron como primeros respondientes, a tomar conocimiento del aparatoso accidente.