Vinculan a proceso a presunto responsable del secuestro agravado de Maritza y sus dos hijas en Uruapan, Michoacán

Morelia, Michoacán, a 18 de diciembre de 2025.- Un Juez de Control determinó vinculación a proceso en contra de Luis Felipe “N”, quien es señalado de ser el presunto responsable de la comisión del delito de secuestro agravado y violencia vicaria, cometidos en perjuicio de Maritza E., así como de la desaparición de sus dos hijas; hechos ocurridos en el municipio de Uruapan.

Sobre el particular se informó que con base en los actos de investigación, el 18 de noviembre el imputado se separó de Maritza E., y desde ese momento privó ilegalmente de la libertad a sus hijas, manteniéndolas en un domicilio ubicado en la colonia Centro.

El 24 de noviembre, Luis Felipe “N” contactó telefónicamente a la víctima y la amenazó de atentar contra la vida de una de las menores si no acudía al lugar. Ante esta situación, la mujer se trasladó al domicilio, donde fue privada de la libertad y posteriormente atacada con un arma de fuego por el imputado y otras personas, causándole la muerte. El cuerpo de Maritza E., fue localizado el 29 de noviembre en la ciudad de Uruapan.

Tras perpetrar el crimen, el presunto responsable huyó con las niñas, lo que motivó la activación de los protocolos de búsqueda y localización de la Alerta Amber, así como la emisión de una Cédula de Recompensa para dar con su paradero.

Las labores de investigación desarrolladas por la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares, en coordinación con la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León, permitieron ubicar a Luis Felipe “N” en la ciudad de Monterrey, donde se encontraba con las menores. En el operativo interinstitucional se logró el aseguramiento y rescate de las niñas, quienes fueron trasladadas a Michoacán bajo resguardo y atención especializada, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).

El imputado fue trasladado a esta ciudad y puesto a disposición del Juez de Control que esta tarde resolvió vincularlo a proceso y le fijó prisión preventiva oficiosa, además de establecer un plazo de cuatro meses para el cierre de la investigación.