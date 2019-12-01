Firme, la coordinación con Harfuch en materia de persecución del delito: Torres Piña

Morelia, Michoacán, a 18 de diciembre del 2025.- El Fiscal general de Michoacán, Carlos Torres Piña, afirmó que la coordinación con el gobierno federal se mantiene sólida en materia de persecución del delito, tras sostener una reunión con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, el pasado miércoles.

En entrevista con medios, el titular de la Fiscalía General del Estado (FGE) explicó que en el encuentro se ratificó el trabajo conjunto entre el estado y la federación, esquema que ya se ha aplicado en investigaciones relevantes como los homicidios de Bernardo Bravo y Carlos Manzo, y la explosión de un vehículo en el municipio de Coahuayana.

Detalló que como parte de los acuerdos alcanzados se contempla la firma de un convenio con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), con el objetivo de fortalecer las investigaciones mediante el seguimiento financiero y el robustecimiento de las carpetas de investigación.

Asimismo, precisó que la Fiscalía Especial en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) atrajo la investigación por el delito de extorsión en Coahuayana, mientras que la FGE dará seguimiento a los homicidios y daños registrados en la zona; subrayó que la coordinación con instancias municipales ha permitido avanzar en la reducción de delitos, como ocurrió recientemente en Morelia y la disminución del homicidio doloso.