Ataque armado en cruce de Los Fresnos deja dos personas sin vida en Irapuato, Guanajuato

Irapuato, Guanajuato, a 18 de diciembre de 2025.- En el cruce de las calles Granjeros y Mariano Abasolo, frente a una tortillería de la colonia Los Fresnos, se registró la tarde de este jueves un ataque armado que dejó como saldo un doble homicidio.

De acuerdo con los primeros reportes, vecinos alertaron al sistema de emergencias 911 tras escuchar varias detonaciones de arma de fuego en la zona, lo que generó una rápida movilización de corporaciones de seguridad. Al arribar al sitio, elementos policiacos confirmaron que un hombre y una mujer se encontraban tendidos en la vía pública y ya no presentaban signos vitales, tras haber recibido múltiples impactos de bala.

La escena fue acordonada de inmediato para permitir la preservación de indicios balísticos y el inicio de las diligencias correspondientes. De manera simultánea, se desplegó un operativo de búsqueda en la colonia y sectores aledaños con la finalidad de ubicar a los responsables del ataque; sin embargo, hasta el momento no se reportaron personas detenidas.

Testigos presenciales refirieron que los agresores escaparon del lugar a bordo de una motocicleta, aprovechando la confusión generada tras el ataque. La información fue integrada a la carpeta de investigación para el esclarecimiento de los hechos.

Personal de la Fiscalía General del Estado acudió al lugar para tomar conocimiento y quedó a cargo de las indagatorias la Unidad Especializada en Homicidios Regional B. Una vez concluidas las actuaciones ministeriales, los cuerpos de las víctimas serán trasladados al Servicio Médico Forense para la realización de las necropsias de ley que permitan determinar las causas precisas de la muerte.