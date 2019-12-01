FGR rompe pacto y va por todo contra Raúl Rocha: El dueño de Miss Universo pasa de colaborador a acusado en trama delictiva multimillonaria

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Diciembre de 2025 a las 16:35:18

Ciudad de México, a 18 de diciembre de 2025 — La situación legal del empresario regiomontano Raúl Rocha Cantú, copropietario de la Miss Universe Organization, dio un giro dramático esta semana tras la decisión de la Fiscalía General de la República (FGR) de revocar el estatus de testigo colaborador que le había sido otorgado y solicitar una nueva orden de aprehensión en su contra, con lo que ahora es oficialmente buscado por la justicia mexicana.

De testigo protegido… a prófugo

Rocha Cantú logró acogerse al mecanismo de testigo protegido —también llamado criterio de oportunidad— apenas hace semanas, tras ser imputado por delitos federales y enfrentar una orden de aprehensión en su contra.

Sin embargo, la FGR decidió cancelar ese acuerdo, concedido por la administración anterior, al considerar que no cumplió con los compromisos legales para aportar información relevante al proceso investigatorio. A partir de esa revocación, las autoridades solicitaron una nueva orden de captura, que un juez federal en Querétaro concedió el 15 de diciembre.

Con esta determinación, Rocha Cantú vuelve a ser considerado prófugo si no se presenta voluntariamente ante las autoridades.

Delitos que se le imputan

La causa penal en su contra (495/2025) señala al empresario por delincuencia organizada con la finalidad de cometer diversos delitos, en particular tráfico de armas de fuego; tráfico de hidrocarburos (huachicol); y su participación en una red criminal transnacional, según la FGR.

Investigaciones periodísticas y judiciales señalan que Rocha habría estado implicado en operaciones ilícitas de contrabando de combustible desde Guatemala hacia México y en la facilitación o financiamiento de tráfico de armamento, aunque él mismo niega vinculaciones directas con operaciones logísticas más allá de inversiones económicas.

Estrategia de defensa y complicaciones

Durante su intento de permanecer como testigo colaborador, Rocha presentó ante la Fiscalía su versión de que únicamente aportó dinero a operaciones de huachicol bajo presión de colaboradores de la red investigada, y que no tuvo un papel operativo en la logística delictiva. Las autoridades judiciales, no obstante, han señalado irregularidades en sus domicilios registrados y la falta de presentación para continuar con ciertas diligencias de investigación.

Contexto más amplio de la investigación

La indagatoria contra Raúl Rocha arrancó formalmente en noviembre de 2024 con una carpeta de investigación abierta por la FGR por posibles vínculos con tráfico de armas, narcóticos y huachicol, además de redes de crimen organizado en rutas que incluyen Guatemala y varios estados del centro y norte de México.

En las semanas previas a la revocación de su beneficio, se han librado órdenes de aprehensión contra otros presuntos integrantes de la red y se han practicado detenciones relevantes, incluidas de personas identificadas como operadores clave en el contrabando y almacenamiento de combustible.

El impacto de este caso ha trascendido el ámbito legal: la Miss Universe Organization anunció recientemente el traslado temporal de su sede de México a Nueva York, citando “incertidumbre jurídica” y preocupaciones de seguridad que complican la operación internacional de la franquicia mientras se desarrolla el proceso contra uno de sus principales propietarios.

Situación actual

La FGR busca activamente a Raúl Rocha Cantú para ejecutar la orden de aprehensión. Su paradero es desconocido para las autoridades federales, pero la investigación continúa con otros implicados y con posibles elementos adicionales por esclarecer en el expediente penal.

Este caso, por su magnitud y las figuras involucradas, ha generado atención nacional e internacional, y representa uno de los procesos judiciales más complejos que vinculan a un empresario de alto perfil con investigaciones de seguridad y crimen organizado en México.