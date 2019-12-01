En ocho días aseguran 41 personas, 10 armas y 57 artefactos explosivos, 70 vehículos y casi mil cartuchos útiles: SSP Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Diciembre de 2025 a las 14:06:37

Morelia, Michoacán, 18 de diciembre del 2025.- Como resultado de las acciones del Plan Paricutín en Michoacán, en el lapso de ocho días, se aseguraron 41 personas por presuntos actos ilícitos, 57 artefactos explosivos, 70 vehículos, 10 armas de fuego y casi mil cartuchos útiles.

Sobre el particular se informó que en las distintas labores preventivas y de inteligencia durante el periodo del 8 al 15 de diciembre, agentes de las secretarías de Seguridad Pública (SSP), de la Defensa Nacional (Defensa), y de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (Seguridad), así como la Fiscalía General del Estado (FGE), y policías municipales, decomisaron 70 automotores. El despliegue permitió identificar vehículos con reporte de robo, números de serie alterados y unidades abandonadas en distintos puntos de la entidad.

Además de los 57 artefactos explosivos, se identificó también un kilogramo de material explosivo y como parte de los cartuchos útiles, se le sumaron 58 cargadores de diferentes calibres.

De las 41 personas detenidas, se presume que 10 de ellas mantienen vínculos con células delictivas. Tanto los implicados como lo incautado fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para las diligencias de ley correspondientes.