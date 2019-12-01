MIchoacán bajo asedio: Caen 5 personas, aseguran explosivos y un centenar de cartuchos en despliegue federal

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Diciembre de 2025 a las 17:11:56
Morelia, Mich., a 18 de diciembre de 2025.— Michoacán volvió a ser escenario de una ofensiva contundente del Estado. Como resultado de un amplio despliegue de fuerzas federales y estatales, cinco personas fueron detenidas y se aseguraron armas, cartuchos, artefactos explosivos improvisados y vehículos, durante operativos realizados en diversas regiones consideradas de alta incidencia delictiva.

Las acciones forman parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, en el que participaron de manera coordinada elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional, con el respaldo de la Secretaría de Marina, la Fiscalía General de la República, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y autoridades locales. Los recorridos de vigilancia se llevaron a cabo en municipios clave como Nuevo San Juan Parangaricutiro, Villa Madero, Zitácuaro, Apatzingán, Buenavista Tomatlán, Parácuaro, Múgica, San Juan de los Plátanos, Lázaro Cárdenas, Chinicuila y Felipe Carrillo Puerto, zonas históricamente golpeadas por la violencia criminal.

Durante estos operativos, las fuerzas de seguridad lograron asegurar un arma de fuego, 98 cartuchos útiles, cuatro cargadores, dos artefactos explosivos improvisados y cuatro vehículos, lo que evidencia la capacidad armada de los grupos que operan en la región y el riesgo latente para la población.

Como parte de la misma estrategia y con el objetivo de recuperar el control territorial y devolver la confianza a los habitantes, los elementos de seguridad intensificaron la presencia en huertas de aguacate y limón, sectores productivos que durante años han sido blanco de extorsiones, amenazas y control criminal. Los patrullajes buscan frenar el cobro ilegal y garantizar condiciones mínimas de seguridad para productores y trabajadores del campo.

Las cifras acumuladas del operativo revelan la magnitud de la ofensiva. Entre el 10 de noviembre y el 17 de diciembre de 2025, la coordinación interinstitucional permitió la detención de 222 personas, así como el aseguramiento de 89 armas de fuego, más de nueve mil cartuchos, cientos de cargadores, explosivos, vehículos y grandes cantidades de droga y precursores químicosutilizados para la elaboración de narcóticos sintéticos. Además, fueron desmantelados campamentos criminales e inhabilitadas tomas clandestinas, golpeando directamente la infraestructura del crimen organizado.

Las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad reiteraron su compromiso de mantener y reforzar estas acciones hasta restablecer la paz en Michoacán, en un contexto donde cada operativo se convierte en un mensaje de fuerza del Estado frente a los grupos delictivos que buscan imponer el miedo.

