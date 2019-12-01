Choque en la Morelia-Maravatío deja una mujer sin vida y un herido

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Diciembre de 2025 a las 21:07:02

Zinapécuaro, Michoacán, a 18 de diciembre de 2025.- Un saldo de una mujer fallecida y un hombre herido, fue el saldo que dejó un choque vehicular registrado en la carretera Morelia-Maravatío.

Al respecto se informó que autoridades policiacas y servicios de emergencia fueron alertados de que a la altura del kilómetro 115 de la referida carretera se había registrado un choque automovilístico.

Al sitio acudieron elementos de tránsito, así como paramédicos de Protección Civil, estos últimos quienes auxiliaron a un hombre que estaba herido además de confirmar la muerte de una mujer.

Entre tanto personal de tránsito se hizo cargo de lo concerniente al choque de una camioneta y un auto compacto, para deslindar responsabilidades.