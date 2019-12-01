Localizan y desactivan artefacto explosivo en Nuevo Parangaricutiro, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Diciembre de 2025 a las 19:41:05

Nuevo Parangaricutiro, Michoacán, a 18 de diciembre de 2025.- Como resultado de acciones operativas llevadas a cabo por agentes del agrupamiento Especializado en Artefactos Explosivos y Materiales Peligrosos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), localizaron y desactivaron un artefacto explosivo en el municipio de Nuevo Parangaricutiro.

Al respecto se informó que agentes de la Guardia Civil, llevaban a cabo recorridos de vigilancia y prevención del delito en esta municipalidad, como parte de las acciones del Plan Paricutín.

En un momento determinado tuvieron a la vista el explosivo, mismo que fue asegurado y desactivado por el personal de la institución.

Hechos anteriores que ya son materia de investigación por parte de las autoridades correspondientes.