Vinculan a proceso a presunto responsable de abuso sexual cometido en agravio de una adolescente en Uruapan, Michoacán

Vinculan a proceso a presunto responsable de abuso sexual cometido en agravio de una adolescente en Uruapan, Michoacán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Julio de 2026 a las 17:34:56
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Uruapan, Michoacán, a 6 de julio de 2026.- Un Juez de Control determinó vinculación a proceso en contra de Rubén “N”, por su presunta responsabilidad en el delito de abuso sexual, cometido en agravio de una adolescente de 13 años.

Sobre el particular se informó que con base en los autos contenidos en la Carpeta de Investigación, el 17 de marzo del presente año, la víctima se encontraba en la calle cuando llegó el investigado quien le realizó tocamientos.

Derivado de las investigaciones realizadas por el Centro de Justicia, se reunieron datos de prueba suficientes que permitieron establecer la posible participación de Rubén “N”, quien fue presentado ante el órgano jurisdiccional mediante citación.

En audiencia, el Ministerio Público expuso datos de prueba suficientes, lo que permitió a un Juez de Control resolver su vinculación a proceso, además de imponerle la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y establecer un plazo de un mes para el cierre de la investigación complementaria.

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