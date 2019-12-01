Madre de Roxana Guzmán, periodista que fue privada de la vida en Veracruz dice que perdona a los responsables, pero exige que continúe la justicia

Xalapa, Veracruz, a 6 de julio de 2026.- La madre de la periodista Roxana Berenice Guzmán Ramírez aseguró que, pese al dolor por el asesinato de su hija, ha decidido perdonar a quienes presuntamente participaron en el crimen, aunque dejó claro que el proceso judicial debe seguir su curso para esclarecer los hechos y sancionar a los responsables.

Rubicelia Ramírez explicó que su decisión responde a la necesidad de seguir adelante por sus nietos, quienes quedaron en la orfandad tras la privación de la libertad y el homicidio de la comunicadora originaria de Nanchital, en el sur de Veracruz.

Durante los servicios funerarios, expresó que no desea guardar rencor y que deposita su confianza en la justicia divina. "La investigación va a seguir y la única justicia que voy a esperar es la de Dios. En mi corazón no va a caber odio; tengo dos personitas por quienes preocuparme. Que Dios les dé el perdón divino y, por mi parte, quedan perdonados", manifestó.

Mientras esperaba la llegada del cuerpo de su hija, agradeció el trabajo realizado por la Fiscalía General del Estado y la Fiscalía General de la República, cuya intervención permitió localizar e identificar los restos de la periodista después de varios días de búsqueda.

Asimismo, dijo comprender el sufrimiento que enfrentan las madres buscadoras, ya que durante el tiempo en que se desconocía el paradero de Roxana experimentó la misma incertidumbre. Aunque lamentó que su hija fuera encontrada sin vida, señaló que al menos su familia podrá despedirla y contar con un lugar para honrar su memoria.

"Gracias a la Fiscalía General del Estado, a la Fiscalía General de la República y a Dios, porque sin Él no se habría encontrado. No apareció como yo quería, pero ahora tendré un lugar donde llevarle flores", expresó.

Roxana Berenice Guzmán Ramírez, directora del portal Pulso Informativo del Sureste, fue privada de la libertad el pasado 2 de junio cuando un grupo de hombres armados irrumpió en su domicilio, en el municipio de Nanchital. Un video difundido en redes sociales mostró el momento en que los agresores derribaron la puerta de la vivienda con un marro antes de ingresar y llevársela por la fuerza.

El 3 de julio, la Fiscalía General del Estado confirmó el hallazgo e identificación de los restos de la periodista mediante diversos dictámenes periciales. Hasta el momento, ocho personas permanecen detenidas y enfrentan cargos por su presunta participación en el homicidio.