Suspenden a policía de Querétaro tras presunta agresión a ciudadano durante festejos deportivos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Julio de 2026 a las 17:10:21

Querétaro, Querétaro, a 6 de julio de 2026.- La Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Querétaro informó la suspensión de un elemento de la corporación, luego de que en redes sociales circularan videos en los que presuntamente aparece agrediendo a un ciudadano durante el operativo implementado tras las celebraciones por el partido entre México e Inglaterra en el Centro Histórico de la ciudad.

La dependencia señaló, mediante un mensaje difundido en la red social X, que abrió una investigación interna bajo su política de cero tolerancia a conductas irregulares o que se aparten de los protocolos establecidos, con el propósito de esclarecer la actuación de los policías que participaron en el despliegue de seguridad.

Mientras que, el alcalde de Querétaro, Felipe Fernando Macías, confirmó que el oficial involucrado fue suspendido de manera temporal mientras el área de Asuntos Internos lleva a cabo las indagatorias correspondientes.

El edil reconoció que el elemento incurrió en una falla al actuar fuera del protocolo, aunque indicó que previamente existieron provocaciones e insultos dirigidos a los agentes municipales. Además indicó que ese tipo de respuestas no son aceptables dentro de la corporación.

Los hechos ocurrieron la noche del domingo en el Jardín Zenea, donde policías municipales y estatales mantenían labores de vigilancia tras los festejos por el encuentro deportivo.

Las imágenes difundidas muestran el momento en que dos uniformados golpean a un ciudadano y uno de ellos le propina un impacto que provoca que la persona pierda el equilibrio y caiga al suelo.

La difusión de los videos generó reacciones encontradas entre usuarios de redes sociales, mientras las autoridades municipales continúan con la investigación para determinar si existieron responsabilidades administrativas o de otra índole por parte de los elementos involucrados.