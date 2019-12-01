Trump opina sobre el México vs Inglaterra: “no podías apartar la vista”

Trump opina sobre el México vs Inglaterra: “no podías apartar la vista”
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Julio de 2026 a las 13:19:58
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Washington D. C., Estados Unidos, a 6 de julio 2026.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, opinó sobre el partido México vs Inglaterra de los octavos de final de la justa mundialista.

Asimismo, el mandatario estadounidense reveló que en la Selección Inglesa hay un futbolista que “le cae muy bien”.

“Vi el partido de anoche entre México e Inglaterra; y no tenía ninguna razón para hacerlo, pero no podías apartar la vista del partido. No conozco a los jugadores, aunque creo que Kane es un gran jugador. He jugado al golf con él y me cae muy bien”, declaró el líder republicano.

En ese sentido, el presidente Trump publicó un mensaje en su plataforma Truth Social, en el cual felicitó al delantero inglés.

Además, mencionó que “cada partido (del torneo internacional) es como un Super Bowl”.

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