Localizan abandonados cargadores y cartuchos para rifle de asalto en la terminal de autobuses de Uruapan, Michoacán 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Julio de 2026 a las 17:42:18

Uruapan, Michoacán, a 6 de julio de 2026.- Abandonados en un baño de la terminal de autobuses de esta ciudad, fueron hallados cuatro cargadores y 87 cartuchos útiles para rifle de asalto AK-47 (cuerno de chivo), calibre 7.62X39.

Al respecto se informó que personal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Policía Municipal, llevaban a cabo recorridos de prevención del delito y vigilancia en la terminal de autobuses.

En un momento determinado localizaron, en calidad de abandono, en un baño del lugar cuatro cargadores y 87 cartuchos útiles calibre 7.62X39.

Finalmente lo asegurado fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes para los efectos delito ley.