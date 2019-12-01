Refuerzan vigilancia en zonas de riesgo tras intensas lluvias en Lázaro Cárdenas, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Julio de 2026 a las 18:47:30

Lázaro Cárdenas, Michoacán, a 6 de julio de 20267.- Como medida preventiva ante las fuertes lluvias que se han presentado en el municipio, elementos de Protección Civil y Bomberos de Lázaro Cárdenas intensificaron las labores de vigilancia y monitoreo en diversos puntos identificados como de mayor riesgo, a fin de reducir posibles afectaciones y responder con rapidez ante cualquier emergencia.

El operativo contempla recorridos en áreas vulnerables a inundaciones, encharcamientos, deslaves, así como en las inmediaciones de ríos y drenes, donde el incremento en los niveles de agua podría representar un peligro para la población.

Las autoridades señalaron que el personal permanecerá en alerta para atender los reportes que pudieran generarse debido a las condiciones meteorológicas, por lo que hicieron un llamado a la ciudadanía a evitar cruzar corrientes de agua, mantenerse informada y reportar cualquier situación de riesgo a los números de emergencia.

Asimismo, indicaron que estas acciones preventivas continuarán mientras persistan las lluvias, con el objetivo de proteger a la población y ofrecer atención inmediata en caso de presentarse alguna contingencia.