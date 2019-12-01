Tras mortal ataque con explosivos, fuerzas federales capturan a tres integrantes de grupo delictivo y abaten a uno en Mazatlán, Sinaloa

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Julio de 2026 a las 16:15:18

Mazatlán, Sin., a 6 de julio de 2026.- Un operativo de respuesta desplegado por fuerzas federales tras una agresión contra personal de la Secretaría de Marina derivó en la detención de tres presuntos integrantes de un grupo delictivo, así como en el aseguramiento de armamento, municiones y equipo táctico, informaron autoridades del Gabinete de Seguridad.

Los hechos se originaron luego de que elementos navales fueran atacados con artefactos explosivos improvisados mientras realizaban labores preventivas en la comunidad de San Marcos, municipio de Mazatlán. De acuerdo con el informe oficial, el personal efectuaba recorridos de sondeo y monitoreo en ríos y presas para detectar posibles incrementos en los niveles de agua y emitir alertas oportunas a la población durante la actual temporada de lluvias.

Como consecuencia de la agresión, cuatro marinos resultaron lesionados. Uno de ellos falleció mientras recibía atención médica debido a la gravedad de las heridas, mientras que los otros tres permanecen hospitalizados; dos se reportan fuera de peligro y uno continúa en estado grave.

Tras el ataque, elementos de la Marina, en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, reforzaron el despliegue operativo en la región. Durante las acciones de seguridad en el municipio de El Rosario, las fuerzas federales repelieron una nueva agresión armada, enfrentamiento en el que murieron diez presuntos agresores.

En el desarrollo del operativo también fueron capturados tres hombres señalados por su presunta relación con un grupo delictivo que opera en la zona. Además, las autoridades aseguraron armas de fuego, cartuchos, municiones y diverso equipo táctico.

Los detenidos y el material decomisado quedaron a disposición del Ministerio Público Federal, que integrará la carpeta de investigación para determinar las responsabilidades correspondientes.

La Secretaría de Marina expresó sus condolencias a la familia, compañeros y seres queridos del elemento naval fallecido, al tiempo que reconoció su servicio, valentía y compromiso en el cumplimiento del deber.

Por su parte, el Gabinete de Seguridad reiteró que las operaciones desplegadas en Sinaloa continuarán desarrollándose en coordinación entre las instituciones federales y bajo el marco jurídico vigente, con el objetivo de fortalecer el Estado de derecho y reducir la capacidad operativa de los grupos delictivos que operan en la entidad.