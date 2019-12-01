Vinculan a proceso a presunto responsable de abuso sexual cometido en agravio de su nieta de 9 años

Zitácuaro, Michoacán, a 6 de junio 2026.- Un Juez de Control determinó vinculación a proceso en contra de Martín “N”, por su posible relación en el delito de abuso sexual cometido en contra de su nieta de 9 años.

Sobre el particular se informó que con base en los autos contenidos en la Carpeta de Investigación, se pudo establecer que, el pasado mes de enero, la niña fue agredida sexualmente por su abuelo materno, situación que fue denunciada ante la Fiscalía Regional de Zitácuaro, la cual dio inicio a la investigación.

Por estos hechos, el agente del Ministerio Público reunió datos de prueba de la posible relación de Martín “N” en el delito, contra quien solicitó orden de aprehensión, misma que ya fue cumplimentada.

En audiencia, el órgano Jurisdiccional resolvió su vinculación a proceso al existir elementos concluyentes de su posible participación en el delito, por lo que, además, fijó prisión preventiva oficiosa y estableció un plazo de 3 meses para el cierre de la investigación complementaria.